West Hollywood wehrt sich gegen Donald Trump (72) - wenn auch eher symbolisch. Die Stadt, Teil der Metropolregion Los Angeles, hat laut "New York Times" dafür gestimmt, den Stern des US-Präsidenten auf dem Hollywood Walk of Fame zu entfernen. Der Beschluss des Stadtrats soll einstimmig gewesen sein. Der Haken an der Sache: Der Stern liegt nicht in West Hollywood, die Stadt ist also nicht zuständig. Offenbar sollte die Handelskammer in Los Angeles, die tatsächlich verantwortlich ist, dadurch gedrängt werden, etwas zu unternehmen. Aufgelistet waren in dem Antrag offenbar Trumps "Verfehlungen" - von seinem Umgang mit Frauen bis zur Trennung von Einwandererfamilien an der US-Grenze.

Die Abstimmung hatte wütende Reaktionen von Trump-Fans zur Folge. Kritiker gaben zudem zu bedenken, dass der Antrag sich über Stars wie Bill Cosby (81) und Kevin Spacey (59) ausschwieg, die sexueller Verbrechen beschuldigt werden, und ebenfalls einen Stern auf dem Walk of Fame haben. Bereits im vergangenen Jahr hatten sich Aktivisten der #MeToo-Bewegung dafür eingesetzt, einige Sterne zu entfernen, ohne Erfolg: "Wenn einmal ein Stern hinzugefügt wurde, gilt er als Teil der historischen Struktur des Hollywood Walk of Fame", hieß es damals in einer Erklärung der Handelskammer. "Aus diesem Grund haben wir nie einen Stern vom Walk of Fame entfernt."

Trumps Stern wird immer wieder zerstört und beschmutzt

Mehr als zehn Jahre ist es bereits her, dass Donald Trump mit einem der berühmten Sterne geehrt worden ist. Seitdem der Unternehmer und ehemalige TV-Star auch politisch aktiv ist, ist sein Stern zu einer Art Pilgerstätte geworden. Auch für Menschen, die gegen den amtierenden US-Präsidenten protestieren wollen. Der Stern wurde schon unzählige Male beschmiert und verwüstet. Erst im Juli versuchte ein 24-jähriger Mann, die Plakette mit einer Spitzhacke zu Sternenstaub zu klopfen.