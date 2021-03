Donald Trump lebt seit dem Auszug aus dem Weißen Haus in seinem Luxusresort in Palm Beach.

Donald Trumps Luxusresort Mar-a-Lago musste laut eines US-Medienberichts aufgrund eines Corona-Ausbruchs teilweise geschlossen werden.

Donald Trumps (74) Luxusresort Mar-a-Lago musste wegen Corona teilweise geschlossen werden. Mehrere Mitarbeiter des Anwesens sollen positiv auf das Virus getestet worden sein. Das geht aus einer E-Mail hervor, die der "Washington Post" vorliegt und vom Management des Clubs stammt. Der sogenannte Beach Club und der Dinnersaal müssten deshalb vorübergehend geschlossen werden. Wie viele Mitarbeiter sich infiziert hatten, teilte das Management nicht mit. Am vergangenen Wochenende gab es auf dem Anwesen laut "Washington Post" zwei Großveranstaltungen für Spendenzwecke, wo es möglicherweise zu Verstößen gegen den Infektionsschutz gekommen ist.

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte sich nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus auf das Anwesen in Palm Beach im US-Bundesstaat Florida zurückgezogen und sich insbesondere dem Golfspielen gewidmet. Dass sich Trump dauerhaft auf dem Anwesen einrichtete, stieß teilweise nicht auf Begeisterung.

Der Historiker und Buchautor Laurence Leamer, der als Experte für das Thema Mar-a-Lago gilt, sagte im Januar dem US-Sender MSNBC, dass sich zahlreiche Mitglieder des Klubs nach Trumps verlorener Wiederwahl verabschiedet hätten. "Es ist ein trauriger Ort", so Leamer. Und auch die Nachbarschaft will ihn dort nicht haben. Es soll sogar ein Brief an den Secret Service und die Stadt Palm Beach geschickt worden sein, in dem darauf hingewiesen wird, dass Trump kein Recht darauf habe, dauerhaft in der Anlage zu wohnen, da diese als Privatklub gelte.