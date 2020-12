US-Präsident Donald Trump scheidet am 20. Januar aus dem Amt. Der 74-Jährige will sich offenbar auf besondere Weise verewigen.

Ehemalige US-Präsidenten können sich nach ihrer Amtszeit meistens über ein eigenes Museum mitsamt Bibliothek freuen. Donald Trump (74, "The Art of the Deal") hat offenbar andere Pläne. Wie Insider dem Portal "The Daily Beast" berichten, wünscht sich das scheidende Staatsoberhaupt angeblich, dass ein Flughafen nach ihm benannt wird.

Demnach soll Trump bereits entsprechende Gespräche mit seinen Beratern geführt und sich nach den nötigen Unterlagen erkundigt haben. Außerdem machte er seinen Mitarbeitern dem Gerücht zufolge klar, dass nicht irgendein Flughafen den Namen "Donald J. Trump" tragen solle, sondern nur einer, der in guter Verfassung ist. Weitere Quellen bestätigten ebenfalls entsprechende Absichten des scheidenden Präsidenten.

Gibt es bald einen Donald J. Trump Airport in Palm Beach?

Trump plant offenbar, nach seinem Auszug aus dem Weißen Haus am 20. Januar 2021 permanent in den Sonnenstaat Florida umzusiedeln. Mitglieder der republikanischen Partei erklärten "People" zufolge zuvor der Zeitung "The Sun Sentinel", die Stadt Palm Beach - eine der teuersten Wohngegenden der Welt - könne sich für einen zukünftigen Donald J. Trump Airport oder eine nach dem 74-Jährigen benannte Bibliothek eignen.

Einer Sprecherin des Palm Beach International Airport zufolge hat der Flughafen bislang keinen Antrag auf eine Umbenennung erhalten. Wie "The Daily Beast" schreibt, existieren in den Vereinigten Staaten bereits mindestens acht Flughäfen, die nach ehemaligen Präsidenten benannt sind. Unter ihnen: der Ronald Reagan Washington National Airport in der Hauptstadt Washington D.C., der Bill and Hillary Clinton National Airport in Little Rock, Arkansas und der John F. Kennedy International Airport in der Metropole New York City.