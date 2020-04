Es war einer der Gänsehaut-Momente der "Helene-Fischer-Show": 2017 lud die Sängerin ein junges Mädchen zum Duett ein. Der aus Hongkong stammende Nachwuchsstar Celine Tam sang zusammen mit Fischer das Lied "Your Raise Me Up" von Secret Garden. Die damals Zehnjährige bewegte mit ihrem Auftritt Millionen deutscher Fernsehzuschauer – und jetzt offenbar auch Donald Trump.

Der US-Präsident twitterte einen Ausschnitt aus der Show. Zu sehen sind Tam und Fischer, die gemeinsam auf der Bühne stehen. "Great" schrieb Trump begeistert dazu. Offenbar war er durch einen Tweet der US-Musikerin Kaya Jones auf den knapp zwei Minuten und 20 Sekunden langen Ausschnitt der "Helene Fischer Show" aufmerksam geworden.

Jones hatte das Video am Sonntag gepostet. "Because we all need to feel raised up today" ("Weil wir alle etwas brauchen, um uns aufrichten zu können"), schrieb die Sängerin, die früher mit den Pussycat Dolls auftrat, dazu. Eine Anspielung auf die Coronakrise, die in den USA noch immer viele Todesopfer fordert.

Trump kennt Helene Fischer vermutlich nicht

Trump wusste vermutlich nicht, dass der Ausschnitt aus dem deutschen Fernsehen stammt, auch wenn Fischer am Ende des Videos zu Tam sagt: "Du süße Maus, komm her." Auch der Name Helene Fischer dürfte ihm unbekannt sein. Sein Retweet sorgte jedoch dafür, dass sich bislang mehr als 1,6 Millionen Menschen den Ausschnitt angeschaut haben.

In den Kommentaren machen sich viele US-amerikanische Nutzer über Trumps Retweet lustig. Denn der US-Präsident hatte nur wenige Stunden später getwittert, dass diejenigen die ihn kennen würden, behaupten, er sei der am "härtesten arbeitende Präsident" aller Zeiten. "So sieht also harte Arbeit aus", schrieb ein Nutzer in Anspielung darauf, dass sich Trump im weißen Haus Songausschnitte anhört.

The people that know me and know the history of our Country say that I am the hardest working President in history. I don’t know about that, but I am a hard worker and have probably gotten more done in the first 3 1/2 years than any President in history. The Fake News hates it! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 26, 2020

Die deutschen Twitteruser animierte Trumps Vorliebe für Helene Fischer zu neuen Songtiteln. In Anspielung an "Atemlos durch die Nacht" texteten sie "Ahnungslos durch die Macht", aus "Herzbeben" wurde "Wahlbeben, wir wollen was erleben.