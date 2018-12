"Frohe Weihnachten von Präsident Donald J. Trump und First Lady Melania Trump", mit diesem Kommentar schickt das Präsidentenpaar seine Weihnachtsgrüße in die Welt hinaus. Das zugehörige "offizielle Weihnachtsporträt", auf dem es händchenhaltend in der üppig dekorierten Cross Hall des Weißen Hauses in Washington, D.C., steht, entstand demnach am vergangenen Samstag beim Kongressball. Der 72-jährige Präsident postete es auf seinem Twitter-Account.

Beide tragen darauf festliche Outfits, er posiert im Smoking mit Fliege, seine 48-jährige Ehefrau glänzt in einem schlichten, knöchellangen Paillettenkleid mit Rollkragen und langen Ärmeln in Weiß. Die Robe stammt aus der Frühling/Sommer-Kollektion 2018 des Designerlabels Céline. Dazu kombinierte sie elegante silberne Pumps, die mit den zahllosen Lichtern und den großen und kleinen roten Kugeln auf und unter den vielen grünen Tannenbäumen nur so um die Wette funkelten.