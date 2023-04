Als erster Ex-Präsident in der Geschichte der USA muss sich Donald Trump in einem Strafverfahren verantworten. Es geht um eine Schweigegeldzahlung an die Pornodarstellerin Stormy Daniels, die Trump 2016 geleistet haben soll – kurz bevor er zum US-Präsidenten gewählt wurde. Die 44-Jährige hatte behauptet, sie habe Sex mit Trump gehabt. Er bestreitet eine Affäre, nicht aber, dass Geld geflossen ist.

Die Zahlung an sich ist nicht illegal. Trump wird aber vorgeworfen, diese falsch abgerechnet und Geschäftsunterlagen gefälscht zu haben. Damit könnte er gegen Gesetze zur Wahlkampffinanzierung verstoßen haben. Laut US-Medien werden Trump 34 Straftaten zur Last gelegt, jede davon wäre mit einer Gefängnisstrafe zu ahnden.

Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Manhattan hatte am Donnerstag vergangener Woche die Anklage gegen den 76-Jährigen publik gemacht. Zu der Anklageverlesung in Manhattan muss der Beschuldigte am Dienstag persönlich erscheinen. Dann werden auch Fingerabdrücke und Polizeifotos von Trump gemacht.