Donald Trump hat mal wieder einen denkwürdigen Auftritt hingelegt: Auf einer Hochzeit griff sich der Ex-Präsident das Mikrofon – und sprach nicht über das Paar, sondern über sich und seinen Nachfolger Joe Biden.

Es ist ruhig geworden um Donald Trump in den vergangenen Wochen. Seit dem Ende seiner Amtszeit als US-Präsident ist der 74-Jährige nur noch sehr sporadisch in der Öffentlichkeit zu sehen. Auch das Grundrauschen auf Twitter, das seine Präsidentschaft begleitet hatte, fällt weg – der Account ist weiterhin gesperrt. Jetzt hat der Ex-Präsident allerdings wieder einen seiner kuriosen Auftritte hingelegt, bei einer Hochzeit in Mar-a-Lago.

Seit er aus dem Weißen Haus ausziehen musste, lebt Trump in dem Luxusresort in Florida, das er seit 1985 besitzt. Dort betätigte er sich am Samstagabend als Hochzeits-Crasher: Ein vom US-amerikanischen Promi-Portal TMZ veröffentlichtes Video zeigt, wie Trump bei einer Hochzeitsfeier eine kurze Rede hält. Darin ging es allerdings höchstens am Rande um das frisch verheiratete Paar, sondern vielmehr um die bekannten Trump-Themen: angeblichen Wahlbetrug, den neuen Präsidenten Joe Biden – und ihn selbst.

Donald Trump beschwert sich über Wahlbetrug und Migration

"Vermisst ihr mich schon?", fragte Trump die Hochzeitsgäste und erntete dafür Applaus. Erneut deutete Trump an, dass es bei der Wahl, die er im November gegen Joe Biden verloren hatte, zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei – wofür es nach wie vor keinerlei Belege gibt. "Sie haben gesagt, hol 66 Millionen Stimmen und die Wahl ist vorbei. Wir haben 75 Millionen Stimmen bekommen, und sie sagten ... aber ihr wisst es, ihr habt gesehen, was passiert ist."

Auch die Lage an der Grenze zu Mexiko war Thema in Trumps Hochzeitsrede. Seit dem Amtsantritt von Biden versuchen deutlich mehr Migranten, in die USA einzuwandern. In der vergangenen Woche ertrank dabei ein neunjähriges Kind im Rio Grande. "Ihr habt gesehen, was vor ein paar Tagen passiert ist, das war schrecklich. Die Grenze ist nicht gut", sagte Trump.

Kaum ein Wort über das Hochzeitspaar

Außerdem kritisierte der Ex-Präsident, dass Biden wieder ein besseres Verhältnis mit China und Iran anstrebt. Mit Iran möchte der neue US-Präsident die Atomverhandlungen wieder aufnehmen, die Trump abgebrochen hatte. Auch gegenüber China habe Biden seine Verhandlungsposition geschwächt.

Bräutigam John Arrigo ist laut "Business Insider" ein langjähriger Mitarbeiter Trumps. Er und seine Braut Megan Noderer hätten ihre Hochzeit aufgrund der Covid-19-Pandemie zweimal verschieben müssen, schrieb Hochzeitsfotograf Mario Munoz auf Facebook. Ganz am Ende seines selbstbezogenen Auftritts hatte Donald Trump dann doch noch ein paar warme Worte für das Paar übrig: "Es ist schön, hier zu sein. Es ist schön, euch in Mar-a-Lago zu haben. Ihr seid ein großartiges und schönes Paar."

Quellen: "TMZ" / "Business Insider" / Mario Munoz auf Facebook