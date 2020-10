Donald und Melania Trump sind nach ihren positiven Corona-Tests in Quarantäne. Jetzt wurde öffentlich: Beide haben nur "leichte Symptome".

Gesundheitsupdate von US-Präsident Donald Trump (74) und seiner Frau Melania (50). Nachdem am Freitagmorgen (2. Oktober) bekannt wurde, dass beide positiv auf das Coronavirus getestet wurden, gibt es nun neue Details. Der Stabschef des Weißen Hauses, Mark Meadows (61), erklärte laut "New York Times", dass Donald Trump "leichte Symptome" zeige. Melania Trump äußerte sich selbst auf ihrer offiziellen Twitter-Seite: "Ich danke Ihnen für die Liebe, die Sie uns senden. Ich habe leichte Symptome, fühle mich aber insgesamt gut. Ich freue mich auf eine rasche Genesung."

Wie die "New York Times" weiter berichtet, habe der US-Präsident noch am Donnerstag einer Benefizveranstaltung in seinem Golfclub in Bedminster, New Jersey, beigewohnt. Dort war er laut einem namentlich nicht genannten Teilnehmer mit rund 100 Menschen in Kontakt. Der 74-Jährige soll lethargisch gewirkt haben.