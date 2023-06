Er hat sie mit dem Ring überrascht: Schauspielerin Doreen Dietel und der Regensburger Radiomoderator Wolfgang Subirge haben sich verlobt.

Wird ihr Café Dürnbecker in Gmund am Tegernsee bald zur Hochzeitslocation? Schauspielerin Doreen Dietel (48) hat sich mit ihrem Partner Wolfgang Subirge (49) verlobt. Das bestätigte die ehemalige "Dahoam is Dahoam"-Darstellerin im Interview mit der Zeitschrift "Bunte". Der Radiomoderator habe sie mit dem Verlobungsring überrascht: "Das ist das Zeichen, das ich immer bei dir bleiben werde. Ich will, dass du meine Frau wirst" - mit diesen Worten habe er ihr den Antrag gemacht.

"Immer noch Schmetterlinge im Bauch"

Bald werde ihr zukünftiger Ehemann von Regensburg zu ihr nach Gmund an den Tegernsee ziehen, so Dietel. "Er ist der erste Mann, bei dem ich nach so langer Zeit immer noch Schmetterlinge im Bauch habe, wenn ich an ihn denke", sagt die Schauspielerin über den Partner an ihrer Seite. "Ich habe noch nie so eine tiefe Liebe empfunden, wie zu ihm."

Auch mit ihrem neunjährigen Sohn, der aus der Beziehung mit Produktdesigner Tobias Guttenberg stammt, verstehe sich Wolfgang Subirge sehr gut. Außerdem helfe er ihr oft in ihrem Restaurant, das Dietel seit 2018 betreibt. "Wir haben beide das Gefühl, dass wir uns gegenseitig vollkommen machen und nicht mehr ohneeinander leben können."