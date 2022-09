wurde 1963 in Trier geboren. Sie studierte Kunstgeschichte, arbeitete nach der Promotion als Kunstberaterin und heiratete ihren Chef Helge Achenbach. Er betrog, ohne ihr Wissen, reiche Kunden, darunter den Aldi-Erben Berthold Albrecht. 2015 wurde er zu sechs Jahren Haft verurteilt, er musste 16,1 Millionen Euro Schadenersatz leisten. Seine Frau ließ sich scheiden, verarbeitete das Erlebte in Büchern. Zuletzt schrieb sie den Roman "Im Schatten des Mondsterns" . Dorothee Achenbach lebt in Düsseldorf und arbeitet in einem Kunstverlag