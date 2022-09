Dr. Christine Theiss moderiert seit 2012 "The Biggest Loser". Sie trauert um den ehemaligen Kandidaten Ali Tuncer.

Ex-"The Biggest Loser"-Kandidat Ali Tuncer ist laut eines Medienberichts gestorben. Sat.1 und Christine Theiss meldeten sich bei Instagram.

Der ehemalige "The Biggest Loser"-Kandidat Ali Tuncer ist tot. Laut eines Berichts der Regionalzeitung "Blick aktuell" sei er vergangenen Montag in der Türkei an Herzversagen verstorben. Er wurde demnach nur 40 Jahre alt.

Auch der Sender Sat.1 bestätigt auf dem Instagram-Profil der Sendung mit einem Schwarz-Weiß-Foto den Tod Tuncers. "Ruhe in Frieden, Ali", heißt es im beigefügten Kommentar. Die ehemalige Profi-Kickboxerin und seit 2012 Moderatorin der Sendung, Dr. Christine Theiss (42), meldet sich ebenfalls bei Instagram zu Wort.

"Ich bin wirklich fassungslos"

Zum selben Bild schreibt sie: "Ich bin wirklich fassungslos." Tuncer, der 2013 an der Abnehmshow teilgenommen hatte, sei "leider viel zu früh an Herzversagen verstorben". Er habe damals in der Sendung 120 Kilogramm verloren. "Ali war einer unserer schwersten Kandidaten, die wir im Laufe der Jahre begleitet hatten", erinnert sich Theiss.

Er sei "ein sanfter Riese mit einem großen Verantwortungsbewusstsein und Familiensinn" gewesen. "Wirklich jeder mochte ihn", fügt sie hinzu. "Er kam vor zehn Jahren zu uns, weil er endlich ein normales Leben führen wollte und das tat er auch." Nach dem Abnehmerfolg habe er einen Trainerschein gemacht und anderen Menschen mit ähnlichen Schicksalen beigestanden.