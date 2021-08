Im vergangen Jahr starb seine wenige Monate alte Tochter. Nun ist der bekannte Mediziner Dr. Johannes Wimmer erneut Vater geworden. Zahlreiche Menschen freuen sich mit ihm - darunter auch Prominente.

Viel glücklicher kann man wohl nicht sein: "Ein Gefühl für das es keine Worte gibt", schrieb Dr. Johannes Wimmer auf Instagram - und postete dazu ein Foto, auf dem er ein kleines Baby im Arm hält. Sein Baby. Der aus verschiedenen Fernsehsendungen bekannte Mediziner ist erneut Vater geworden - kein Jahr nach dem Tod seiner ersten Tochter.

An die erinnert Wimmer auch in seinem Posting: "Mutter und Kind sind wohlauf!", schreibt er weiter. "Wir sind unendlich dankbar – und einfach sehr glücklich. Wir umarmen das Leben und stellen uns vor, dass sich die Seelen von Maximilia und ihrer kleinen Schwester irgendwo auf dem Weg begegnet sind."

In seinem am morgigen Mittwoch erscheinenden Buch "Wenn die Faust des Universums zuschlägt" verarbeitet der 38-jährige Hamburger den Verlust von Maximilia. "In meinem Herzen wechseln sich Traurigkeit, weil ich dieses kleine Mädchen unendlich vermisse, und überbordende Freude auf ein neues Leben ab", heißt es in einem in der "Bild"-Zeitung veröffentlichten Vorabdruck aus dem Buch..

An dieser Stelle hat unsere Redaktion Inhalte aus Instagram integriert. Aufgrund Ihrer Datenschutz-Einstellungen wurden diese Inhalte nicht geladen, um Ihre Privatsphäre zu schützen. DATENSCHUTZ-EINSTELLUNGEN Hier können Sie die Einstellungen für die Anbieter ändern, deren Inhalte sie anzeigen möchten. Diese Anbieter setzen möglicherweise Cookies und sammeln Informationen zu Ihrem Browser und weiteren, vom jeweiligen Anbieter bestimmten Kriterien. Weitere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen

Im vergangenen August hatte der Mediziner in der "NDR Talk Show" berichtet, dass seine sechs Monate alte Tochter Maximilia an einem aggressiven Hirntumor erkrankt sei. Kurze Zeit später verstarb das kleine Mädchen. Es wurde nicht einmal ein Jahr alt. Die Geschichte hat damals viele Menschen bewegt - und so freuen sich nun zahlreiche seiner Fans mit Wimmer. Knapp 40.000 Mal wurde der Post geliked, dazu gab es zahllose Gratulationen. Auch prominente Persönlichkeiten übermittelten ihre Glückwünsche - darunter Sophia Thomalla, Charlotte Würdig und Manager Alain Midzic.

Eine Userin brachte die allgemeine Stimmung auf den Punkt: "Puh, jetzt habe ich Gänsehaut und Tränen in den Augen. Ist das schön!" Was wieder einmal bestätigt: Freude vermehrt sich - wenn man sie mit anderen Menschen teilt.

Verwendete Quelle: Instagram