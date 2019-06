Der berühmte Blues- und Jazz-Musiker Malcolm John Rebennack, Jr., bekannt als Dr. John (1941-2019), ist tot. Auf dem Twitter-Account des Sängers heißt es, die Musik-Legende sei am 6. Juni an einem Herzinfarkt gestorben.

2011 war Dr. John in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden, im Laufe seiner Karriere konnte er sechs Grammys gewinnen. Als Songwriter, Komponist, Produzent und Künstler habe er eine einzigartige Musikmischung erschaffen, die seine Heimatstadt New Orleans im Herzen trage, ist in dem Statement weiter zu lesen. "Die Familie bedankt sich bei allen, die an seiner einzigartigen musikalischen Reise teilgenommen haben, und bittet um Privatsphäre."

In den 1960er Jahren spielte Dr. John Keyboard für Songs von Sonny and Cher, Van Morrison, Aretha Franklin und den Rolling Stones. Später begann er seine Solokarriere. 1968 veröffentlichte er sein viel beachtetes Album "Gris-Gris". Bekannt ist Dr. John zudem für sein Album "The Sun, Moon and Herbs", das 1971 erschien, und auf dem Mick Jagger zu hören ist. Für den Disney-Film "Küss den Frosch" (2009) steuerte er ebenfalls Musik bei.