Nachdem Drake Bell kurzzeitig als vermisst galt, ist der Schauspieler nun wieder aufgetaucht. Auf Twitter scherzt er über die Situation.

Nachdem Drake Bell (36) nach einer Vermisstenmeldung und einer Suchaktion via Social Media unlängst wieder aufgetaucht ist, hat der Schauspieler jetzt sein Schweigen gebrochen. Auf Twitter scherzt der "Drake & Josh"-Star jedoch über die Situation. "Du lässt dein Handy im Auto liegen und gehst nachts nicht ran und dann das?", postete er mit einem lachenden Emoji. Weitere Details zum Verschwinden des Schauspielers sind bislang nicht bekannt.

Drake Bell wurde als "vermisst und gefährdet" gemeldet

Ob Bells Angehörigen, die sich mehreren US-Berichten zufolge ernsthafte Sorgen um den 36-Jährigen gemacht haben, die Situation ebenfalls mit so viel Humor nehmen? Schließlich hatte das Daytona Beach Police Department zuvor auf Facebook eine offizielle Vermisstenmeldung mit einem Foto des Schauspielers veröffentlicht. Die Polizei wies in dem Beitrag darauf hin, dass Bell - mit bürgerlichem Namen Jared Drake Bell - als "vermisst und gefährdet" gelte.

Inzwischen wurde ebenjener Post mit der Nachricht geupdatet, dass die Polizeibehörde mit Bell in Kontakt stehe und der Schauspieler "in Sicherheit" sei. Wo sich der 36-Jährige in der Zwischenzeit aufgehalten hat, ist nach wie vor nicht bekannt.

Sorgt seit Jahren für negative Schlagzeilen

Bell war durch die Nickelodeon-Show "Drake & Josh" international bekannt geworden. Die Comedy-Serie wurde von 2004 bis 2007 ausgestrahlt. Im Juli 2021 machte der Schauspieler Schlagzeilen, als er von einer damals 15-Jährigen beschuldigt wurde, sie mit Nachrichten belästigt zu haben. Infolgedessen wurde er zu einer Haftstrafe von zwei Jahren auf Bewährung sowie zu 200 Sozialstunden verurteilt.

Ende des Jahres 2022 soll Medienberichten zufolge seine Ehe mit der Schauspielerin Janet von Schmeling in die Brüche gegangen sein. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn.