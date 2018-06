Der Rapper Drake (31, "Nice For What") bleibt in den USA schon die sechste Woche in Folge an der Spitze der Billboard Hot 100. Das führt dazu, dass er sich mit Michael Jackson (1958-2009) den Platz für die meisten Wochen auf Platz eins teilt.

In der 59-jährigen Geschichte der Billboard-Charts waren bisher keine männlichen Solo-Interpreten länger auf der Pole-Position als Drake und Michael Jackson, wie Billboard.com meldet. Der nächste einsame Wolf mit den meisten Nummer-eins-Hit-Wochen wäre dann Usher (39). Angeführt wird die Liste von Mariah Carey (48).