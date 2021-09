Drake und The Weeknd Rapper-Kurs an kanadischer Universität

Drake und The Weeknd kann man jetzt an einer kanadischen Universität studieren. Im Kurs geht es um Leben und Talente der kanadischen Rapper.

Die Creative School der Ryerson University in Kanada bietet einen Kurs über die weltweit erfolgreichen Rapper Drake (34, "What's Next") und The Weeknd (31, "Blinding Lights") an. Das meldet "CNN" unter Berufung auf eine Pressemitteilung der Universität. Demnach geht es in dem Studienfach um Leben und Karriere der aus Toronto, Kanada, stammenden Künstler.

Erfolg wissenschaftlich untersuchen

Der Kurs mit dem Titel "Deconstructing Drake & The Weeknd" wird im Wintersemester ab Januar 2022 angeboten, so der Ryerson-Professor Dalton Higgins, der den Kurs leiten wird. "Es ist an der Zeit, dass unsere kanadischen Rap- und R&B-Ikonen anerkannt und akademisch oder anderweitig heiliggesprochen werden", sagte Higgins. "Und es ist von entscheidender Bedeutung, dass Wissenschaftler und Historiker die Musikszene in Toronto untersuchen, die Drake/Weeknd aus der Taufe gehoben und damit die Voraussetzungen für ihren Mega-Erfolg geschaffen haben."

Der Kurs wird als einer der Flaggschiffkurse für das Professional Music BA Programm der Creative School angeboten, Kanadas "erstem transdisziplinären professionellen Musikstudiengang", so die Universität.

Drake und The Weeknd gehören zu den derzeit erfolgreichsten Rappern der Welt.