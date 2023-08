Mit 15 Dollar im Monat fast ein Schnäppchen: Drea de Matteo aus "Die Sopranos" und "Desperate Housewives" ist jetzt bei OnlyFans aktiv.

Neuer Erwerbszweig für Drea de Matteo (51): Die aus "Die Sopranos" oder "Desperate Housewives" bekannte Schauspielern hat sich bei OnlyFans angemeldet. Auf der Erotikplattform stellt sie nun zahlenden Fans sexualisierte Inhalte zur Verfügung. Das Magazin "Cinemablend" hat die Darstellerin auf OnlyFans entdeckt und berichtet, dass sie bereits vier Beiträge hochgeladen hat. Ihre Fans müssen 15 Dollar pro Monat zahlen, um sie betrachten sie können.

Drea de Matteo: Von "Sopranos" zu "Sopornos"

Mit einem Augenzwinkern schreibt Drea de Matteo "The Sopornos" in der Bio ihres OnlyFans-Accounts. Eine Anspielung auf die Serie, mit der sie ihren Durchbruch feierte. Ab 1999 spielte sie in der Kultserie "Die Sopranos" Adriana La Cerva. Für die Rolle der Barbesitzerin und FBI-Informantin gewann sie einen Emmy als beste Nebendarstellerin.

Nach ihrem Ende bei den "Sopranos" 2004 übernahm de Matteo eine Hauptrolle in "Joey", dem kurzlebigen Spin-off von "Friends". Mit "Sons of Anarchy" und Desperate Housewives" war sie in weiteren Hitserien in wiederkehrenden Rollen zu sehen. In den letzten Jahren blieben für die zweifache Mutter die Rollen in großen Serien und Filmen aus.

Diese Stars sind auf OnlyFans

Drea de Matteo ist nicht die erste Prominente ohne dezidierten Hintergrund in der Erotikbranche, die es zu OnlyFans zieht. So haben in Deutschland etwa Bill Kaulitz (33), Cora Schuhmacher (46) und Anne Wünsche (32) einen Account. Rapperin und Ex-"DSDS"-Jurorin Katja Krasavice (27) gilt als Deutsche mit den meisten Followern auf OnlyFans. Laura Müller (23) und Michael Wendler (51) machten die Plattform hierzulande mit ihrem gemeinsamen Account bekannt.

Die Stars dürfen bei OnlyFans selbst festlegen, wie teuer ihr Monatsabo ist. Für Laura Müller müssen Follower 50 Dollar zahlen. Drea de Matteo ist mit ihren 15 Dollar eher ein Schnäppchen.