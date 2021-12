Drew Barrymore schwärmt im Gespräch mit Keanu Reeves von ihrem 16. Geburtstag, als er sie mit einem Motorrad spontan entführt hat.

Ein Gespräch zwischen Drew Barrymore (46) und Keanu Reeves (57) erwärmt gerade die Herzen vieler Fans.

Die Schauspielerin hatte den "Matrix"-Star in ihre "Drew Barrymore Show" eingeladen und konnte ihre eigene Begeisterung schon bei der Anmoderation kaum verbergen: "Ich kann es nicht abwarten, diesen Menschen endlich zu sehen, also lasst ihn uns direkt hier herbringen: Keanu Reeves!"

Die zwei kennen sich bereits seit den Dreharbeiten zum eher unbekannten Film "Babes in Toyland", als Barrymore etwa elf Jahre alt war. Wirklich Eindruck hinterließ Reeves bei ihr aber einige Jahre später. Da feierte sie ihren 16. Geburtstag in einem Club, als er sie überraschte, wie sie erzählt: "Du kamst rein, nahmst meine Hand und brachtest mich nach draußen, wo du mich auf ein Motorrad gesetzt hat und wir sind in einer Geschwindigkeit gefahren wie noch nie in meinem Leben."

Die Fahrt ihres Lebens

Es sei die Fahrt ihres Lebens gewesen, schwärmt Barrymore weiter von der Erinnerung. "Ich war so frei, ich war so ein freier Mensch. Und es war dieser Moment, an den ich mich erinnere, in dem ich das Leben geliebt habe und so glücklich war. Ich schätze das so wert, weil je älter wir werden, desto schwieriger ist es, dieses Gefühl zu bekommen."

Reeves reagiert gerührt bis erstaunt auf die Geschichte - scheint allerdings Probleme zu haben, sich an die Nacht erinnern zu können. "Bei welchem Club waren wir da?", fragt er zwischendurch und realisiert dann: "Wenn wir auf der Dritten waren... Oh wow, dann sind wir wahrscheinlich sehr schnell gefahren."