von Christina Klein Technische Schutzvorrichtungen im Haus sind oftmals sinnvoll, doch gibt es auch Situationen, in denen sie einfach nur nerven. Das kennt auch die Schauspielerin Drew Barrymore, die nackt aus der Badewanne sprang, als der Alarm losging.

Hektisch und dennoch mit Humor rennt die Schauspielerin Drew Barrymore in einem von ihr hochgeladenen Instagram-Videoclip durch ihr Haus. Im Hintergrund schallt der Hausalarm, während Barrymore mit Handykamera in der Hand offenbar den Übeltäter sucht, der ihn auslöste.

"Dieses Zeug kann man nicht erfinden. Ein Moment, der mir nicht mein Positives nehmen wird. Ich lache stattdessen", schreibt die 48-Jährige zu diesem herrlich normalen Video. Nur mit einem Handtuch bekleidet steht die Schauspielerin vor der Kamera, unter den Armen erkennt man deutlich den Rasierschaum.

Die besten Geschichten schreibt eben das Leben. In Handtuch-Montur geht Barrymore dann der Ursache des Problems auf den Grund, öffnet die Terrassentür, schaut raus, um anschließend in offenbar der Garage – es hängen Werkzeuge an der Wand – das Problem mit dem Hausalarm zu fixen. Dabei hatte Drew Barrymore sich einfach nur auf ein entspanntes Bad gefreut. "Ich war so aufgeregt, mich endlich zu rasieren", sagt sie am Anfang des Videos, "nach drei Monaten", ergänzt sie. Warum sie sich so lange nicht rasiert hat, verrät sie allerdings nicht.

Die Follower entdecken bei Drew Barrymore ein intimes Detail an der Wand

Am Ende kommt sie zu ihrer Badewanne zurück und stellt fest: "Diese Badewanne ist fertig. Aber ich habe es geschafft, mich unter Stress und Panik doch noch zu rasieren. So, der Witz geht auf euch!". Barrymores Follower lassen sich von der witzigen Story und der halbnackten Schauspielerin aber nicht davon ablenken, dass in ihrem Bad hinter ihr ein Zettel mit einer Liebesbotschaft an der Wand klebt.

Diese Botschaft hängt im Hintergrund des Videos von Drew Barrymore an der Wand. © Screenshot/instagram.com/drewbarrymore

Die Followerin "vanessaanne111" schreibt: "Hat noch jemand die Notiz an der Wand bemerkt? 'Drew, das war die beste Zeit überhaupt. Love, T' ?" und weitere Follower analysieren in den Kommentaren unter dem Beitrag munter weiter. Die Schauspielerin gab 2022 zu, sich wieder ins Datingleben zu wagen, nachdem sie in einem Interview offenbart hatte, sechs Jahre nach ihrer Ehe mit Will Koppelman, die 2016 endete, keine intimen Kontakte mehr gehabt zu haben. Leider verrät die Schauspielerin nicht, von wem der Zettel an ihrer Wand stammt.