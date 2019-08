"Was ich an Social Media hasse, ist, dass ich meine Kinder gerne in einer Welt ohne deren Existenz und Einfluss großziehen würde."

US-Schauspielerin Drew Barrymore (44, "3 Engel für Charlie - Volle Power") hat ein Problem mit Social Media, wie sie jetzt in einem Interview mit der amerikanischen "Today Show" verraten hat. Als früherer Kinderstar sei sie in einer Welt großgeworden, "in der alles öffentlich war". Deshalb wolle sie ihren Töchtern dabei helfen, die Tücken der sozialen Netzwerke zu erkennen. Drew Barrymore hat mit ihrem Ex-Partner Will Kopelman (41) die beiden Kinder Olive (6) und Frankie (5). Als Siebenjährige wurde Barrymore in Steven Spielbergs (72) "E.T. - Der Außerirdische" (1982) weltberühmt.