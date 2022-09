Ein Leben ohne Sex, zumal über einen längeren Zeitraum, ist für viele Menschen schwer vorstellbar. Nicht so für Schauspielerin Drew Barrymore.

Schauspielerin Drew Barrymore hat kein Problem damit, auf Sex zu verzichten. Während der Dienstagsfolge der "Drew Barrymore Show" sprach die 47-Jährige offen darüber, dass sie für bestimmte Jobs in der Filmbranche gern auf Sex verzichtet – wenn es denn der Qualität ihrer schauspielerischen Darbietung dient.

Als Beispiel nennt Barrymore den Schauspieler Andrew Garfield und dessen Vorbereitung für seine Rolle als Jesuitenpriester in dem Martin-Scorsese-Film "Silence" von 2016, zu der auch der Verzicht auf Sex und Essen gehörte.

Drew Barrymore nutzt Method Acting

"Nun, ich verzichte auf Sex, das habe ich meine gesamten 20er Jahre gemacht“, berichtete zunächst Moderator Ross Matthews während der Show über sein eigenes Sexleben. Und Barrymore stimmte ihm zu: "Ich dachte: 'Was stimmt nicht mit mir, dass sechs Monate nicht als eine besonders lange Zeit erscheinen?', ich dachte: 'Wenn es sonst nichts ist.'“

Barrymore erläutert sodann ihre eigenen Erfahrungen mit dieser besonderen Art des Schauspielens, dem sogenannten Method Acting. Schauspieler arbeiten bei dieser Methode vor allem mit Erinnerungen an eigene – oft sehr persönliche – Erlebnisse. Sie fühlen sich also so tief in die zu spielenden Charaktere ein wie möglich und sind bereit, alles zu tun, um an die Erfahrungswelt der Rolle äußerst nah heran zu kommen.

Kontrovers diskutierte Methode

Es ist eine Praxis, die sie selbst angewandt habe, insbesondere während ihrer mit dem Golden Globe ausgezeichneten TV-Rolle der Edie Beale in "Grey Gardens", sagt Barrymore und berichtet über die machmal auch kontrovers diskutierte Methode – denn schließlich gehe es immer noch ums Spielen einer fremden Person und nicht etwa um die reine Darstellung von Aspekten der eigenen Persönlichkeit der Mimen: "Es gibt viele Schauspieler – Christian Bale, Jared Leto, Matthew McConaughey, – die sich komplett verwandeln und voll engagieren wollen, also ich verstehe das“, fasst Barrymore zusammen.

Aktuell ist Drew Barrymore in der Netflix-Horrorcomedyserie "Santa Clarita Diet" aktiv.

Quellen: ET, "The Drew Barrymore Show"