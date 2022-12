von Christina Klein Nach der Trennung von ihrem Ehemann Will Kopelman im Jahr 2016 fand Drew Barrymore Halt im Alkohol, doch dass das keine Lösung sein konnte, merkte sie schnell.

In einem Interview mit dem "People"-Magazin packte Drew Barrymore nun aus, wie sehr sie die damalige Trennung von ihrem Ehemann tatsächlich mitgenommen hatte. Sie sprach von einer "qualvollen Trennung", die sie psychisch "gebrochen" habe.

"Es hat mich einfach fertig gemacht", erinnerte sich die Schauspielerin und gab zu, dass das Trinken ihr damals geholfen habe, "den Schmerz der Trennung zu betäuben". "Es war nur ein Versuch, sich gut zu fühlen – und Alkohol hat mir dabei geholfen", erklärte die 47-Jährige, die schon einmal als Kind gegen die Sucht gekämpft hatte.

Sie versuchte, Halt im Alkoholkonsum zu finden: "Das Trinken war für mich eine Konstante wie 'Du kannst dich nicht ändern. Du bist schwach und unfähig, das zu tun, was für dich am besten ist. Du denkst immer, dass du es meistern wirst, doch es überwältigt dich'", fuhr sie fort. Doch dann wachte Drew Barrymore auf und änderte ihr Mindset, was sie, wie sie sagt, vor allem ihren Töchtern Olive, 10 Jahre alt, und Frankie, 8 Jahre alt, zu verdanken hat. Sie gaben ihr die nötige Motivation für eine Therapie und letztendliche Genesung.

Drew Barrymore musste ihren Traum von Familie aufgeben

"Nachdem das Familienleben, das ich für meine Kinder geplant hatte, gescheitert war, war es eine chaotische, schmerzhafte, quälende Art, durch das Feuer zu gehen und wieder zum Leben zu erwachen", sagte Barrymore über ihren Alkohol-Rückfall.

Erst vor einem Jahr hatte sie ihre Alkoholabstinenz bei "CBS This Morning" öffentlich gemacht und erzählte den Zuschauern, dass sie seit zweieinhalb Jahren nüchtern sei. Im November diesen Jahres schrieb die Schauspielerin in einem Essay für das Magazin "Drew" über die "befreiende Nüchternheit". Auch Tipps für andere Betroffene gab sie: "Eines der mutigsten Dinge, die Sie tun können, ist, diesen Drachen zu töten und endlich diesen schrecklichen Kreislauf zu ändern, in dem Sie steckengeblieben sind. Ich bin endlich frei geworden von der Qual der Schuld und der Dysfunktion."

