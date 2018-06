"Diana war und ist und wird immer der Inbegriff einer Frau sein, zu der alle kleinen Mädchen aufschauen."

Schauspielerin Drew Barrymore (43, "ET - Der Außerirdische") erinnert sich noch ganz genau an ihr Treffen mit Prinzessin Diana (1961-1997), wie sie in der Talkshow von Jimmy Kimmel (50) erzählte. Damals überreichte die kleine Drew der Prinzessin eine Stofffigur von E.T., dem Außerirdischen im gleichnamigen Film. Die heute 43-Jährige schwärmte in den höchsten Tönen von der Mutter von Prinz William (36) und Prinz Harry (33): Sie sei "so nett und so freundlich" gewesen. Außerdem sei sie ein tolles Vorbild gewesen.