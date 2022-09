Schauspielerin und Moderatorin Drew Barrymore hat in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon über ihre Freundschaft mit Popstar Britney Spears gesprochen. "Wir haben einige Parallelen, die in ihren Umständen einzigartig sind", sagte sie.

Sie und Britney hätten sich vor etwa anderthalb Jahren angefreundet, sagte Drew Barrymore in der "Tonight Show" von Jimmy Fallon. Die 47-jährige Schauspielerin und Moderatorin war zu Gast in der Sendung. Sie habe damals zu Spears Kontakt aufgenommen, als diese sich um ein Ende ihrer Vormundschaft bemühte, so Barrymore. Beide Frauen hätten sich eine Zeit lang mehr oder weniger heimlich ausgetauscht, was "sehr verbindend und ehrlich" gewesen sei. Inzwischen seien sie "aufrichtige Freundinnen".

"Wir haben beide viel durchmachen müssen, wir haben einige Parallelen, die in ihren Umständen einzigartig sind. Wir haben da eine tiefe Verbundenheit gefunden", sagte Barrymore. "Das Gefühl aufzuwachsen, zu kämpfen, all die Dinge, die wir beide erlebt haben, ist etwas, durch das ich mich mit ihr verbunden gefühlt habe."

Drew Barrymore und Britney Spears standen schon als Kinder vor der Kamera

Spears, die bereits als Kind zum Star wurde, hatte im vergangenen Herbst vor Gericht erreicht, dass ihr Vater als ihr Vormund abgesetzt wurde. Mit ihm, aber auch mit ihrer Mutter und Schwester, ist die heute 40-jährige Spears zerstritten. Auch Barrymore stand schon als Kind vor der Kamera und hat in vergangenen Interviews über schwierige Verhältnisse zu ihrer Familie gesprochen.

Die Schauspielerin Barrymore zählte auch zu den Hochzeitsgästen von Spears und ihrem Partner Sam Asghari. Neben ihr waren Madonna, Selena Gomez, Donatella Versace und Paris Hilton zu der Zeremonie im Juni eingeladen. "Es war intim, es war märchenhaft, es war sehr herzig", so Barrymore.