Für Drew Barrymore (43, "Ungeküsst") ist ihr Kollege Jake Gyllenhaal (37, "Brokeback Mountain") der am wenigsten talentierte Schauspieler, mit dem sie je zusammengearbeitet hat. Das sagte sie in "The Late Late Show with James Corden". Der "Santa Clarita Diet"-Star drehte mit Gyllenhaal einst den Film "Donnie Darko" (2001). Wie kam es zu diesem Seitenhieb? Bei einem Spiel in Cordens Show können Stars wählen, ob sie eine unangenehme Frage beantworten oder darauf verzichten und stattdessen ekliges Essen zu sich nehmen. Im Fall von Drew Barrymore ging es um Truthahn-Hoden.

Um diese nicht essen zu müssen, erstellte die Schauspielerin ein Ranking ihrer Co-Stars: Adam Sandler (51) war demnach der talentierteste, Hugh Grant (57) lag auf Platz zwei - und Gyllenhaal bildete das Schlusslicht. Um ihren Fauxpas wieder gutzumachen, kam Barrymore anschließend mit einem Schild auf den roten Teppich der Premiere von Staffel zwei ihrer Netflix-Serie "Santa Clarita Diet". Darauf stand: "Ich liebe Jake Gyllenhaal." Ob er ihre Entschuldigung annimmt?