Cathy Hummels verbrachte Weihnachten und den Jahreswechsel in Dubai. Auf ihrem Instagram-Account teilte sie zahlreiche Fotos und Videos von ihrer Auszeit in der Sonne. Ein aktueller Schnappschuss sorgt bei Hummels' Followern allerdings für Diskussionen. Auf dem Bild ist die Moderatorin in einem pinken Bikini im Pool zu sehen. Mit ihrer rechten Hand hält sie sich an einer Stange fest. Ein Detail an Hummels' Arm sticht dabei besonders ins Auge: Es sieht so aus, als würde ein Finger aus ihrem Unterarm ragen. "Also entweder ich hab einen Knick in der Optik oder da stimmt irgendwas nicht mit dem Unterarm", kommentierte ein User. "Da wächst wirklich ein zweiter Daumen aus Cathys Unterarm … das schaut gruselig aus", schrieb ein anderer. Hummels' Follower vermuten: Da war Photoshop am Werk und sie hat das Bild bearbeitet. Sie selbst nimmt den Fauxpas mit Humor. "Stimmt, das könnte eine weitere Gliedmaße sein. Ist es aber nicht. Noch bin ich Cathy und kein Oktopus", sagte die 34-Jährige der "Bild"-Zeitung