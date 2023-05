von Malte Mansholt Nachdem er mehrere Patronenhülsen auf das Gelände des Buckingham Palace geworfen hatte, war gestern ein Mann verhaftet worden. Es besteht der Verdacht auf psychische Probleme.

In wenigen Tagen ist es soweit: Charles III. wird am Samstag im Rahmen größter Festlichkeiten offiziell zum König gekrönt. Kurz zuvor hat nun ein Vorfall am Buckingham Palace für einen Schrecken gesorgt. Ein bewaffneter Mann hatte sich dem Palastgelände genähert und einen Sack mit zunächst unidentifizierten Gegenständen abgelegt. Er soll zuvor mit dem Tod des Königs gedroht haben.

Das berichten Augenzeugen gegenüber der "Sun". Der Verdächtige soll demnach in den letzten Tagen häufiger in der Gegend des Palastes herumgelungert haben, sagte ein Mann der Zeitung. "Er war in seinen Dreißigern", berichtet der Zeuge demnach. "Er brüllte die letzten Nächte immer wieder: 'Ich werde den König töten.'"

Charles III. Auf den Spuren der Vorfahren von König Charles – eine Schlösserreise von Gotha bis Balmoral 1 von 10 Zurück Weiter 1 von 10 Zurück Weiter Schloss Friedenstein, Gotha Hier in Thüringen beginnt die Geschichte von König Charles III, und zwar im 17. Jahrhundert mit seinem Vorfahren Ernst dem Frommen. Der ließ, traumatisiert von den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges, 1648 bis 1657 Schloss Friedenstein als Manifest des Friedens für die Menschheit erbauen Mehr

Kein Terrorverdacht

Entsprechend schnell reagierten die Palastwachen, als er sich dann tatsächlich dem Gelände näherte und "mehrere Gegenstände" auf das Palastgelände warf. "Sie riefen, dass er sich auf den Boden legen solle", so der Zeuge. Praktisch sofort hätten Polizeibeamte ihn ergriffen. Videos zeigen, wie er abgeführt wurde. "Der Mann wurde wegen des Besitzes einer Angriffswaffe verhaftet", erklärte ein Polizeisprecher mehreren Medien.

Bei dieser Waffe handelt es sich nach Angaben um ein Messer, das der Verdächtige bei sich geführt habe, bestätigte die Polizei dem "Guardian". Sein Rucksack wurde als "verdächtiger Gegenstand" in einer kontrollierten Sprengung zerstört, erklärte ein Sprecher der Polizei. Nach Informationen der "Sun", die auf ihrer Webseite ein Foto des Inhaltes zeigt, enthielt er allerdings nur Alltagsgegenstände wie Bücher, einen Laptop und zwei Reisepässe.

Den Behörden zufolge wird der Vorfall trotz der vermeintlichen Drohungen gegen das Leben des Königs nicht als Terrorverdacht bewertet, bestätigte ein Polizeisprecher dem "Guardian". Es handle sich nach der aktuellen Einschätzung der Lage um einen Einzeltäter mit psychischen Problemen.

Angespannte Situation

Wegen der anstehenden Krönung ist die Sicherheitslage in London ohnehin bereits angespannt. Tausende Polizeibeamte sichern die Stadt, auch aus anderen britischen Gemeinden wurden zusätzliche Sicherheitskräfte eingezogen. Neben den uniformierten Einsatzkräften sollen am Wochenende auch Zivilbeamte und Scharfschützen auf den Dächern die Sicherheit der königlichen Familie bewahren.

Dass der aktuelle Vorfall so ausführlich berichtet wird, liegt auch an den zahlreichen Zeugen. Viele Fans des Königshauses haben schon vor Tagen begonnen, gegenüber dem Palastgelände zu campen, um sich gute Plätze für die Krönung zu sichern. Entsprechend schnell machten auch Videos des Vorfalls die Runde. Der König selbst wird über den Vorfall allerdings nur von Dritten informiert werden: Charles und Camilla waren zum Zeitpunkt des Vorgangs nicht im Palast.

Quellen:The Guardian, Daily Mail, The Sun