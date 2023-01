von Luisa Schwebel Im Dschungelcamp hungern sich die Stars von Tag zu Tag. Abseits des Camps sorgt die erweiterte Familie von Lucas Cordalis derweil für Aufsehen. Der Grund: Stief-Schwiegervater Peter Klein soll seine Ehefrau betrogen haben.

Eigentlich sollen die Begleitpersonen der Dschungel-Stars im Hotel Versace ihrer jeweiligen Schützlinge unterstützen, sie beim Rausschmiss in Empfang nehmen und gelegentlich Interviews geben. Doch glaubt man Daniela Katzenbergers Mutter Iris Klein, hat sich ihr Ehemann Peter im Luxushotel anderweitig beschäftigt.

Dschungelcamp: Iris Klein wirft Ehemann Peter vor, sie betrogen zu haben

Peter Klein ist als Begleitperson von Lucas Cordalis nach Australien gereist. Seine Ehefrau Iris ist zu Hause geblieben – und wetterte nun auf Instagram. "Ein Ehemann, der seine Frau betrügt, hat keine Ehre! Viel Spaß mit Yvonne", schrieb sie in ihrer Story. Damit meint sie Djamila Rowes Begleitung Yvonne Woelke.

"Du hast immer wieder gesagt, sie sei nicht da und du triffst dich nicht mehr mit ihr. Alles gelogen", schimpfte die Katzenberger-Mutter weiter und postete ihren Plan. "Erst einmal alle gemeinsamen Fotos löschen ... ab morgen werde ich packen. Kannst dann zu ihr ziehen! Ich hätte nie gedacht, dass du so verlogen bist. Ich hatte dich so sehr geliebt und dir vertraut ... und du gehst fremd im Versace Hotel. Aber danke, dass du deine Lügen zugegeben hast, was ich schon lange befürchtet habe", schrieb sie.

Angebliche Affäre äußert sich

Und wie reagierte die angebliche Affäre? "Ich habe nichts mit ihm und ich will auch nichts mit ihm haben!", sagte Woelke zu RTL. Schuld an dem Schlamassel sei Iris Klein selbst. "Ich finde das immer schade, wenn Leute so eifersüchtig sind. Die machen vieles kaputt mit der Eifersucht. Und wenn sie wüsste, wie er über sie redet, sie würde alles zurücknehmen", sagte Rowes Begleitung.

Peter Klein wollte sich öffentlich bislang nicht zu den Vorwürfen äußern. Er postete lediglich ein Bild von sich aus dem Hotel-Fitnessstudio. "Meine Art zu feiern... für mich alleine im Gym... Manche lassen es halt richtig krachen. Ich genieße die Ruhe", schrieb er dazu.

Unter den anderen Begleitpersonen sorgt die angebliche Affäre für Aufsehen. Laut "Bild" meinten die einen, Peter Klein und Woelke seien gemeinsam auf einem Zimmer gewesen. Andere wiederum erwiderten, sie hätten nichts bemerkt.

