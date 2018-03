Auch zwei Monate nach dem Ende der RTL-Show "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" haben die ehemaligen Dschungelbewohner noch regen Kontakt miteinander - vor allem via WhatsApp. Das verriet Natascha Ochsenknecht (53) jetzt im Gespräch mit der Nachrichtenagentur spot on news. Sie selbst habe in dem bekannten Messenger-Dienst eine Gruppe gegründet, in der bis heute 60 Nachrichten pro Tag eingehen würden. Der Name der Gruppe in Anlehnung an ihren selbstgedichteten Song "Matthias, der Mann mit der roten Hose", den die Stars immer wieder zum Besten gegeben haben: "Rote Hose". Auch Fotos würden dort regelmäßig geteilt werden.

"Mit David (Friedrich, Anm. d. Red.) und den anderen bin ich jetzt ja sowieso verabredet", sagte Ochsenknecht im Hinblick auf die VOX-Sendung "Das perfekte Dinner - Dschungel Spezial". Man würde sich aber auch danach definitiv sehen. Ochsenknecht selbst belegte nur den siebten Rang von insgesamt zwölf Teilnehmern, von denen allerdings Ansgar Brinkmann (48) und Giuliana Farfalla (21) freiwillig ausschieden. Am 4. Februar wurde Jenny Falkenhauser (25) zur neuen Dschungelkönigin gekürt, zu diesem Zeitpunkt befand sich Natascha Ochsenknecht bereits vier Tage lang im Hotel.