Im Dschungel krachte es gewaltig zwischen dem Ex-Paar Evelyn Burdecki und Domenico De Cicco. Er warf ihr unter anderem vor, sie habe während ihrer Beziehung andere Männer getroffen. Sowieso kursieren Gerüchte, die amtierende Dschungelkönigin sei seit einiger Zeit vergeben. Im Interview mit RTL winkt die 30-Jährige aber ab und stellt klar, dass sie derzeit keinen Mann an ihrer Seite habe.

Laut dem Magazin "Closer" habe sie seit einigen Jahren einen festen Freund namens Alessio. Evelyn stellt klar: "Ich kenne keinen Alessio. Hauptsache Alessio geht's gut!" Eine witzig gemeinte Anspielung auf den Sohn von Pietro Lombardi und Ex-Frau Sarah, der damals nicht unter der Trennung der beiden leiden sollte. Von einer siebenjährigen heimlichen Beziehung will Evelyn Burdecki jedenfalls nichts wissen und sagt: "Wenn ich schon sieben Jahre mit jemandem zusammen wäre, hätte ich jetzt schon sieben Kinder." Ihre Erklärung dazu: "Weil pro Jahr kann man ja ein Kind bekommen."

Evelyn Burdecki über Domenico De Ciccos Affären-Vorwurf

Auf den Vorwurf von Ex-Freund Domenico de Cicco, sie habe während ihrer Beziehung sechs Affären gehabt, reagiert die 30-Jährige so: "Ich habe sechs beste Freundinnen und ich glaube, das sind die einzigen Affären, die ich momentan habe. Mit denen kuschel ich dann auch vor dem Fernseher – aber nicht so, wie ihr denkt." An seinen Vorwürfen sei also nichts dran.

Evelyn Burdecki und Domenico de Cicco sind in der RTL-Show "Bachelor in Paradise" 2018 ein Paar geworden. Dann kam aber heraus: Domenico hatte noch vor seiner Teilnahme an der Show eine Frau geschwängert. Mit ihr ist der 36-Jährige auch wieder zusammen, die beiden sind seit Oktober 2018 Eltern der kleinen Lia.

Verwendete Quellen: RTL.de