von Tina Pokern Jetzt ist es raus: Die Stars Juliette Schoppmann und Tahnee überraschen ihre Fans mit einem Liebes-Outing. Aber nicht nur das. Die beiden sollen bereits verheiratet sein.

Juliette Schoppmann und Comedienne Tahnee Schaffarczyk sind ein Paar. Ihre Liebe machten der ehemalige DSDS-Star und die Comedienne, die unter anderem aus "LOL – Last One Laughing" bekannt ist, jetzt mit einer Reihe süßer Urlaubsschnappschüsse öffentlich. Aber damit nicht genug. Die Bilder haben die beiden mit einem Herz und einem Ring-Emoji geteilt – und damit nicht nur die Fans überrascht. Haben da etwa schon die Hochzeitsglocken geläutet?

Hinweise, dass unter der Sonne Mexikos nicht nur Margaritas geschlürft wurden, gibt es genug. Auf den Bildern, die sie auf Instagram teilten, springen die Verliebten im Partnerlook, schicken weißen Jumpsuits, Händchenhaltend ins Meer, liegen sich überglücklich und lachend in den Armen und schauen eng umschlungen gen Horizont und ihrer gemeinsamen Zukunft entgegen. Szenen, die wie die "Bild" erfahren haben will, unmittelbar nach dem Ja-Wort aufgenommen wurden.

Juliette Schoppmann und Tahnee: Hochzeit in Mexiko

Nach Informationen der Zeitung haben Schoppmann und Tahnee bereits vor einigen Wochen in Mexiko Ringe getaucht, rund um Silvester. Bei der Hochzeit waren demnach nur die Familien und die engsten Freunde dabei. Ein Paar sollen die beiden bereits seit mehr als einem Jahr gewesen sein, doch bisher war die Beziehung Top Secret – zumindest für die Öffentlichkeit. Einige Kolleg:innen aus dem Show-Business scheinen schon hingegen länger eingeweiht gewesen zu sein.

"Oh finally", kommentierte Moderator und Autor Riccardo Simonetti die Bilder. Und weiter: "Ich freu mich so sehr für euch! Herzlichen Glückwunsch, von Herzen." Auch Ruth Moschner gratulierte, machte aber scherzhaft klar, dass sie in der Beziehung der beiden mitmischen wolle: "OMG!!!! Glückwunsch euch beiden!!! Ich hoffe Juliette weiß, dass meine Stimme in diese Ehe einzieht". Auch Guido Cantz und Oliver Pocher gratulierten, letzterer allerdings mit dem ihm eigenen Humor: "Ich weiß nicht, warum ihr in Klamotten da mitten in der Nordsee steht ... ihr holt euch den Tod!"

Quelle: Instagram, Bild