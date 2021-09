Dua Lipa hat ihre Teilnahme an der Met Gala abgesagt - um sich auf ihre neue Karriere als Schauspielerin zu konzentrieren.

Ihre neue Karriere als Schauspielerin nimmt Popstar Dua Lipa (26) offensichtlich sehr ernst: Nun hat sie sogar ihre Teilnahme an der diesjährigen Met Gala abgesagt, um sich weiter voll auf ihr Schauspieldebüt konzentrieren zu können, wie "TMZ" berichtet.

Demnach gehörte sie zu einer Reihe hochrangiger Prominenter, die auf den berühmten Ball in New York City eingeladen wurden - schlug die Einladung aber aufgrund ihrer Arbeit an dem Action-Thriller "Argylle" aus.

Was wir über "Argylle" wissen

Mit ihrer ersten Filmrolle steht Dua Lipa an der Seite von Hollywood-Größen wie Samuel L. Jackson (72), Bryan Cranston (65), Bryce Dallas Howard (40) oder Catherine O'Hara (67). Die Dreharbeiten, bei denen Matthew Vaughn (50) Regie führt, finden derzeit in Großbritannien statt.

Der Film handelt von einem der "weltweit größten Spione", der auf der Suche nach Abenteuern auf der ganzen Welt ist. Das Drehbuch stammt aus der Feder von Jason Fuchs (35), der auch an den Skripten von "Ice Age 4 - Voll verschoben", "Pan" und "Wonder Woman" beteiligt war.

Diese Stars kommen zur Met Gala

Die Met Gala wird am Montag, dem 13. September, abgehalten. Nachdem das prestigeträchtige Event aufgrund der Corona-Pandemie 2020 ausfallen musste, haben sich diesmal wieder große Namen angemeldet, darunter Beyoncé (39), Kim Kardashian West (40), Jennifer Lopez (52), Rihanna (33) und Harry Styles (27) - um nur einige zu nennen.

Die Veranstaltung steht in diesem Jahr unter dem Motto: "Amerikanische Unabhängigkeit". Mit der Gala wird nicht nur ein Großteil der finanziellen Mittel des Costume Institute des Metropolitan Museum of Art (Met) in New York generiert. Sie dienen zeitgleich auch als Eröffnung einer diesmal zweiteiligen Ausstellung über amerikanische Mode.