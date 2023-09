Michael Gambon ist mit 82 Jahren gestorben. Seine "Harry Potter"-Kollegen nehmen vom Dumbledore-Darsteller in den sozialen Medien Abschied.

Michael Gambon (1940-2023) ist tot. Vom dritten Teil der "Harry Potter"-Filmreihe an spielte der irisch-britische Schauspieler zwischen 2004 und 2011 den Schuldirektor Albus Dumbledore. In den sozialen Medien trauern eine Reihe von "Harry Potter"-Stars um ihren Kollegen.

Michael Gambon war für Rupert Grint ein Vorbild

Ron-Weasley-Darsteller Rupert Grint (35) schrieb bei Instagram zu einem Bild Gambons als Dumbledore: "Er brachte jeden Tag so viel Wärme und Unfug mit ans Set. Er hat mich als Kind in seinen Bann gezogen und wurde für mich zu einem persönlichen Vorbild, wenn es darum ging, den Spaß und die Exzentrik im Leben zu finden. Meine ganze Liebe geht an seine Familie."

"Er war, vor und hinter der Kamera, eine Legende", schrieb James Phelps (37), der Fred Weasley verkörperte, in seinem Instagram-Post, in dem er auch eine Anekdote vom Dreh mit Gambon teilte.

Ginny-Weasley-Schauspielerin Bonnie Wright (32), die am 19. September Mutter geworden ist, kommentierte ein Filmfoto von Dumbledore mit: "Ich war immer von Michaels Anwesenheit und Leistung beeindruckt. Seine tiefe Stimme vibrierte zwischen den Szenen durch die Große Halle. Er war Dumbledore durch und durch, eine warmherzige und führende Figur. Ruhe in Frieden, Michael."

J.K. Rowling erinnert an "hervorragenden Schauspieler und wunderbaren Menschen"

Jason Isaacs (60), der Schauspieler hinter Lucius Malfoy, erklärte in einer Nachricht bei X, dass er durch Gambon gelernt habe, dass Schauspielerei "komplex, verletzlich und zutiefst menschlich" sein könne. "Die größte Freude bei den Potter-Filmen war, dass er meinen Namen kannte und seinen furchtlosen, frechen Sinn für Humor mit mir teilte."

Auch "Harry Potter"-Schöpferin J.K. Rowling (58) meldete sich zu Wort und schrieb bei X: "Ich habe gerade die schreckliche Nachricht über Michael Gambon gehört." Das erste Mal habe sie ihn 1982 in "König Lear" gesehen "und wenn mir damals jemand gesagt hätte, dass dieser brillante Schauspieler in etwas auftreten würde, das ich geschrieben habe, hätte ich ihn für verrückt gehalten". Gambon sei nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein wunderbarer Mensch gewesen "und ich habe sehr gerne mit ihm gearbeitet, nicht nur bei Potter, sondern auch bei 'Ein plötzlicher Todesfall'. Mein tiefstes Beileid gilt Michaels Familie und allen, die ihn geliebt haben."

In einer Erklärung der Publizistin Clair Dobbs im Namen seiner Frau und seines Sohnes Fergus hieß es zum Tod Gambons: "Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt geben zu müssen." Ihr "geliebter Ehemann und Vater" sei nach einer Lungenentzündung friedlich im Krankenhaus mit seiner Frau Anne und seinem Sohn an seiner Seite verstorben.

Auch in den Filmen "Sleepy Hollow - Köpfe werden rollen" (1999) oder "Gosford Park"(2001) war Gambon unter anderem zu sehen. Die Karriere des Schauspielers erstreckte sich insgesamt über 50 Jahre, in denen er am Theater, in Film und TV zu sehen war.