Diese Nachricht sorgte am Wochenende für Wirbel: Lena Gercke ist schwanger. Der werdende Vater: ihr Freund Dustin Schöne, der offiziell seit April 2019 an der Seite des Models ist. Aber was weiß man eigentlich über ihn?

Auf seinem Instagram-Account erfährt man: Dustin Schöne ist unter anderem Regisseur sowie Geschäftsführer einer Produktionsfirma namens "Saltwater". Diese produziert unter anderem Werbe- und Imagefilme für große Kunden. Namen wie Mercedes-Benz, Porsche, Nike, Samsung oder andere tauchen im Portfolio auf. Für diese wurden auch schon namenhafte Testimonials eingesetzt, zu denen Dustin Schöne Kontakt hatte. In der Promi-Welt kennt er sich also mittlerweile ganz gut aus.

Der gebürtige Berliner hat außerdem in Düsseldorf Betriebswirtschaft studiert und als Redakteur für Angel-Magazine gearbeitet.

Dustin Schöne verkauft Zubehör fürs Angeln

Schaut man sich seine Postings an, sieht man schnell, dass er auch heute noch gerne angelt und dabei gut abschalten kann. Unter ein Bild, das ihn mit einem großen Fisch zeigt, schreibt Schöne: "Freier Tag. Batterien aufladen." Auf seinem Account bewirbt er außerdem eine weitere Firma mit dem Namen "Nays". Ein Klick auf die Website zeigt: Auch hier steht der Freund von Lena Gercke als Verantwortlicher im Impressum. Was genau hinter der Firma steckt? "Nays hat es sich zum Ziel gesetzt, ambitionierten Anglern auf der ganzen Welt erstklassige Angelausrüstung zu liefern", heißt es auf der Website. Schöne hat also sein Hobby auch zum Beruf gemacht und nutzt seine Angel-Erfahrung für ein zweites berufliches Standbein.

Zwar posten sowohl Dustin Schöne als auch Lena Gercke immer wieder Pärchenbilder. Wie sich die beiden kennengelernt haben, ist aber nicht bekannt, ebenso wenig, seit wann die beiden genau zusammen sind, in welcher Schwangerschaftswoche Lena Gercke ist oder ob es ein Mädchen oder Junge wird. Auch wenn das Paar sein Privatleben also so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraushält: dass die beiden glücklich sind, sieht man auch so. Und das ist doch das Wichtigste.

Verwendete Quellen: Instagram Dustin Schöne / Dustin Schöne LinkedIn