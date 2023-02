Dwayne "The Rock" Johnson meldet sich mit einer Schock-Nachricht bei seinen Fans: Seine Mutter war in einen Autounfall verwickelt.

Schock für Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (50): Wie der Schauspieler in einem Instagram-Post berichtet, war seine Mutter Ata Johnson (74) in der vergangenen Nacht in einen Autounfall verwickelt. "The Rock" teilte dazu das Foto eines roten Fahrzeugs, dessen Vorderseite völlig zerstört wurde.

"Eine Überlebenskünstlerin"

Der 50-Jährige gibt jedoch Entwarnung: "Danke Gott. Es geht ihr gut. Seine Mutter "wird überleben und weiterhin untersucht werden". Sie sei eine "Überlebenskünstlerin in einer Weise, die Engel und Wunder real werden lassen", so "The Rock".

Seine Mutter habe bereits "Lungenkrebs, eine harte Ehe, einen Frontalzusammenstoß mit einem betrunkenen Fahrer und einen Selbstmordversuch" überstanden, schreibt er weiter. Er bedankt sich zudem beim Los Angeles Police Department sowie beim Los Angeles Fire Department für die "fürsorgliche" Hilfe am Telefon.

Abschließend richtet sich Johnson direkt an seine Followerinnen und Follower: "Ich habe nur noch einen Elternteil, also wenn du noch deine Mom und deinen Dad hast, dann drück sie fest, denn du weißt nie, wann du diesen 3-Uhr-Anruf bekommt, den wir nie bekommen wollen." "The Rocks" Vater, der Profi-Wrestler Rocky Johnson, verstarb im Januar 2020.

Nicht ihr erster Horror-Unfall

Für Ata Johnson war es nicht der erste Horror-Unfall. Wie "The Rock" bereits in seinem Instagram-Post beschrieb, überlebten seine Mutter bereits im Jahr 2014 einen Zusammenstoß mit einem betrunkenen Fahrer. Auch seine Cousine saß damals mit ihm Auto. Beide sollen ohne schwere Verletzungen davongekommen sein, hieß es.