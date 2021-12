Sehen Sie im Video: Dwayne "The Rock" Johnson überrascht seine Mutter mit brandneuem Cadillac.













Das war wirklich eine große Überraschung – im wahrsten Sinne des Wortes. Dwayne the Rock Johnson überraschte seine Mutter Ata Johnson zu Weihnachten mit einem brandneuen Cadillac. Auf Instagram ließ er seine Follower an der Weihnachtsfreude teilhaben. „Sie war schockiert. Ein paar Freudentränen waren auch dabei. Dann, als ihre Enkelkinder zu ihr ins Auto stiegen, war sie überwältigt von purer Freude." schrieb der 49-Jährige zu seinem Post. In dem Video und der Bilderreihe ist zu sehen, wie the Rock und seine Töchter Jasmine und Tiana Mutter Ata das wahrlich beeindruckende Präsent übergeben. Und die Freude ist ihr ins Gesicht geschrieben. „Ich bin so dankbar, dass ich diese Dinge für meine Mutter tun kann, die ein wirklich hartes Leben hatte. Ich betrachte das alles nicht als selbstverständlich. Und sie auch nicht." sagte Dwayne Johnson weiter. Der Post kommt an: bereits 4,8 Millionen Likes bekam der Clip innerhalb nur eines Tages. Abschließend schrieb der Schauspieler „Wir lieben dich. Du verdienst noch so viel mehr."

Mehr