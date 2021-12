Dwayne "The Rock" Johnson macht keinen Hehl aus seinen Gefühlen gegenüber seinem "Fast & Furious"-Kollegen Vin Diesel. Dwayne Johnson war 2020 der bestbezahlte Schauspieler der Welt, wo er mitspielt, klingeln die Kassen. Das weiß auch Vin Diesel, Hauptdarsteller und Produzent einer der erfolgreichsten Filmreihen aller Zeiten, der "Fast & Furious"-Actionfilmreihe.Mit seiner Rolle des Agenten "Hobbs" in der Fast-Reihe sorgte Johnson nicht nur für Erfolge an den Kinokassen er erschuf auch eine Figur, die aus dem Auto -Universum nicht mehr wegzudenken war. Doch bei den Dreharbeiten von "Fast & Furious 8" kam es zwischen den Alphamännern Diesel und Johnson zum Eklat und die Wege trennten sich.Für immer.Nach dem Dreh behauptete Diesel, er habe den Eklat bewusst herbeigeführt, um die beste Leistung aus Johnson herauszukitzeln, eine fiese öffentliche Kritik an Johnsons schauspielerischen Fähigkeiten.Danach stand für "The Rock" wohl fest: Die Zusammenarbeit mit Diesel ist Geschichte. Das habe er seinem Kollegen in einem Gespräch unter vier Augen genau so erklärt, erzählte er im Interview mit CNN Doch im November veröffentlichte Diesel einen emotionalen Post auf Instagram , in dem er alle Register zieht, um Johnson dazu zu bewegen, noch einmal für das Finale in seiner Rolle als Hobbs zurückzukehren.Doch Johnson fühlt sich manipuliert."Ich war sehr überrascht von Vins jüngstem Post", sagte Johnson. "Mir hat es nicht gefallen, dass er seine Kinder in dem Posting erwähnt hat, ebenso wie Paul Walkers Tod. Lasst sie da raus", so Johnson weiter. "Wir haben schon vor Monaten darüber gesprochen und sind zu einer klaren Übereinkunft gekommen. Mein Ziel war es die ganze Zeit, meine erstaunliche Reise mit diesem unglaublichen Fast & Furious-Franchise mit Dankbarkeit und Anmut zu beenden."In dem Instagram-Post, auf den sich der 49-Jährige bezieht, schrieb Diesel unter anderem: "Mein kleiner Bruder Dwayne... die Zeit ist gekommen. Die Welt wartet auf das Finale von Fast 10. Wie du weißt, nennen dich meine Kinder bei uns zu Hause Onkel Dwayne. Es vergeht kein Feiertag, an dem sie und du uns nicht gute Wünsche schicken... aber die Zeit ist gekommen."