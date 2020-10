Ex-Wrestler und Hollywood-Star Dwayne Johnson hat sich im Fitnessstudio verletzt und zeigt seinen Fans seine blutige Wunde.

Muskelpaket Dwayne Johnson (48, "Fast & Furious") hat sich beim Training am Kopf verletzt. Die blutige Wunde an der Schläfe zeigt der Schauspieler und Ex-Wrestler am Montag seinen Followern noch vor Ort im Fitnessstudio in einem Videoclip auf Instagram. Demnach habe er eine 50-Pfund-Kette abbekommen, sei am Kopf getroffen worden und müsse nun genäht werden.

"Wir spielen hier keine Spielchen oder rezitieren Kinderreime - es heißt nicht umsonst das Eisenparadies; die Dinge werden extrem intensiv", beschreibt der Sportler den Ort des Geschehens in seinem Knallhart-Kommentar zum Clip. Mit einem Augenzwinkern fügt er die "Hausordnung" hinzu: "Kosten Sie Ihr Blut, trainieren Sie weiter und lassen Sie sich später nähen."

So schmeckt sein Blut

Immerhin das mit dem Blutkosten macht er ebenfalls vor laufender Handykamera. "Ich kann bestätigen, dass mein Blut wie Teremana [sein eigener Tequilla, A.d.R.], Hornhaut und scharfer Soße schmeckt", lässt er seine 201 Millionen Abonnenten wissen - und wünscht ihnen damit "eine produktive Woche".

Der Hollywood-Star ist erst seit wenigen Wochen wieder im Training. Im vergangenen Monat hatte Dwayne Johnson öffentlich gemacht, dass er und seine Familie positiv auf das Coronavirus getestet worden waren, sich aber wieder besser fühlten.