Was für eine nette Geste: Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Fast and Furious") hat sein Stunt-Double Tanoai Reed (44) mit einem geschenkten Geländewagen überrascht und sich damit für all die harte Arbeit in den vergangenen Jahren bei ihm bedankt. In einem rührenden Video, das Johnson auf seinem Instagram-Account geteilt hat, zeigt sich Reed, der auch Johnsons Cousin ist, völlig überwältigt und kann seine Tränen kaum zurückhalten.

"Im Verlauf meiner Karriere hatte mein Stunt-Double Tanoai Reed mehrere gebrochene Knochen, abgetrennte Sehnen und gerissene Bänder. All das mit einem einzigen Ziel im Kopf - den bestmöglichen Film der Welt zu präsentieren", schreibt "The Rock" unter das Video. "Nicht nur repräsentiert Tanoai unsere Familie und meine Karriere mit endloser Begeisterung und Engagement. Er repräsentiert auch eine komplette Hollywood-Stunt-Community, die das Rückgrat unseres Berufs ist. Ich liebe dich und danke dir für das Blut, den Schweiß, die Tränen und die Jahre."