Große Geste! Es ist nicht unbekannt, dass Dwayne Johnson (46, "Welcome to the Jungle") eine großzügige Persönlichkeit ist. Besonders bei seinen Eltern fackelt der Schauspieler nicht lange: Im vergangenen Jahr beschenkte er seine Mutter mit einem neuen Haus. Nun soll auch sein Vater nicht leer ausgehen: "Ich möchte dir ein brandneues Zuhause kaufen, wo immer du leben willst, kannst du leben", sagte Johnson zu ihm am Telefon, wie er in seinem Instagram-Post berichtet.

Johnsons Vater reagierte auf diese Neuigkeit sehr emotional, was für ihn offenbar unüblich ist: "Ich habe nie gehört, dass mein Vater so spricht. Es fühlte sich gut an für mich und es fühlte sich gut an für mein Herz", fügte er hinzu. Laut des 46-Jährigen wird es seinen Vater vermutlich nach Florida verschlagen.