Da staunten Braut und Bräutigam nicht schlecht: Action-Star Dwayne "The Rock" Johnson (47, "Baywatch") und sein Hollywoodkollege Danny DeVito (75, "Dumbo") tauchten am Wochenende überraschend auf einer Hochzeitsfeier im mexikanischen Cabo San Lucas auf. Die beiden Stars, die gerade ihren neuen Film "Jumanji: The Next Level" bewerben, griffen sogar zum Mikrofon und sangen ein kleines Hochzeitsständchen: Nat King Coles (1919-1965) "Unforgettable".

Auf seinem Instagram-Account teilte Johnson ein Video des Überraschungsauftritts. Demnach hätten er und sein Co-Star gerade gemeinsam Tequila getrunken, als ihnen die glorreiche Idee gekommen sei. "Platze in die Hochzeit. Schnappe dir ein Mikro. Singe einen besonderen Song. Sage 'Adios'", erklärte der ehemalige Wrestler dann den simplen Plan und postete außerdem Glückwünsche an das frischgebackene Ehepaar. "Jumanji: The Next Level" startet am 12. Dezember in den Kinos.