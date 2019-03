Dwayne Johnson (46, "Baywatch"), alias "The Rock", zeigt seinen weichen Kern. Auf seinem neuesten Instagram-Post umarmt er liebevoll seine Tante Dorothy (88): Beide grinsen breit in die Kamera. Der 1,96 m große Johnson musste für das Foto in die Knie gehen, während seine Tante schon auf Zehenspitzen stand. Trotzdem ist sie ein gutes Stück kleiner als der Schauspieler, dessen Arm fast so breit ist wie seine zierliche Tante.

Johnson verrät in seinem Kommentar, dass er sich auf die Zeit mit seiner Familie freue und dass solche Momente "gut für die Seele" seien. Er brauche jetzt genau so einen Ort, an dem alles etwas langsamer läuft, da sein Leben im Moment "so verrückt wie nie zuvor" sei. So hart "The Rock" in seinen Filmrollen auch auftritt, privat zeigt er mit diesem Post auch eine sanfte Seite.