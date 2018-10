"Vor langer Zeit habe ich gelernt (als ich ein sehr sündiger, Augenbrauen hebender böser Mann in der verrückten Welt des Pro Wrestling war), dass Helden nur so großartig sind wie ihre größten Widersacher. Ein Vergnügen, den Mann vorzustellen, Idris Elba, den wir in unser 'Fast & Furious'-Franchise gebracht haben, um Verwüstung, Hölle und Chaos für unsere Helden Hobbs & Shaw zu bringen."

Ex-Wrestler und Schauspieler Dwayne Johnson (46, "Skyscraper") hat ein weiteres Foto aus seinem neuen Action-Film "Hobbs and Shaw" auf Instagram gepostet. Dieses Mal ist die Figur zu sehen, die von Idris Elba (46) gespielt wird. Johnson verspricht in dem Post zudem den "Showdown aller Showdowns". "Hobbs and Shaw" ist das erste Spin-off des "Fast & Furious"-Franchises. Der Streifen soll im kommenden Sommer in die Kinos kommen.