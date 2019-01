"Ich schaute auf meinen Teller und begann über mein einfaches gegrilltes Hähnchen mit weißem Reis zu lachen [...] Ich lachte, weil ich als Teenager auf Hawaii lebte und wir aus unserem kleinen 180-Dollar-pro-Woche-Apartment vertrieben wurden und die Insel verlassen mussten. Dieser Teil ist nicht so witzig. Lustig ist aber, dass ich damals mit 14 Jahren schon genau das Gleiche gegessen habe wie heute [...] Einfach gegrilltes Hähnchen mit weißem Reis."

Auf seiner Reise im Luxusjet nach Hawaii zum Set des "The Fast and the Furious"-Spin-offs "Hobbs and Shaw" (Kinostart: 1. August 2019) wird Schauspieler Dwayne "The Rock" Johnson (46) plötzlich an eine Zeit in seinem Leben erinnert, in der er offenbar noch nicht so sehr im Luxus schwelgte wie heute - immerhin der Speiseplan ist noch der gleiche.