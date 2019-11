"Zusammenarbeit ist Trumpf. Herzlichen Glückwunsch zum wahren Star unseres kommenden Films 'Jumanji 2: The Next Level', dem einzigartigen Danny DeVito. [...] Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, mein Freund. Und du hast hundertprozentig Recht - das Leben ist ein Geschenk und manchmal vergessen wir das. Prost auf das Geschenk des Lebens."

Danny DeVito (75, "Matilda") feierte am 17. November seinen 75. Geburtstag. Sein Schauspielkollege Dwayne Johnson (47, "The Fast and the Furious") ließ es sich deshalb nicht nehmen, ihm via Instagram zu gratulieren. Neben liebevollen Worten postete der 47-Jährige ein amüsantes Foto, welches die beiden nebeneinander von hinten zeigt. Die User finden das ungleiche Paar großartig: Bereits über zwei Millionen Likes konnte "The Rock" für seinen Post einstreichen. Danny DeVito und Dwayne Johnson sind ab dem 12. Dezember in "Jumanji 2: The Next Level" in den deutschen Kinos zu sehen.