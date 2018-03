Kein Vater und keine Mutter könnten in so einer Situation komplett ruhig bleiben: Dwayne "The Rock" Johnson (45, "Baywatch") mag ein Hollywoodstar sein, als es seiner kleinen Tochter Jasmine (2) allerdings am Samstagabend schlecht ging, war auch der Action-Held hilflos. Er musste die ganze Nacht mit ihr im Krankenhaus verbringen, wie er nun in einem kurzen Clip bei Instagram erzählt. Entwarnung: Der Kleinen geht es wieder besser.

"Etwas Beängstigendes" ist passiert

Samstagabend sei ihm und seiner Familie etwas passiert, "das er keinem von euch Leuten da draußen jemals wünschen würde", erzählt der Schauspieler in dem Clip. "Wir waren die ganze Nacht wach in der Notaufnahme. Uns ist etwas Beängstigendes mit unserer kleinen Jasmine passiert. Ihr geht es nun gut, Gott sei Dank." Was genau vorgefallen ist, das ist nicht bekannt.

"The Rock" machte daraufhin ausdrücklich klar, wie dankbar er allen sei, deren Hilfe er am Wochenende benötigt habe. Er sagte allen danke, die "so liebevoll, einfühlsam und reaktionsschnell" waren, darunter die Hilfskräfte beim Notruf und der Feuerwehr sowie die Ärzte und Pflegerinnen im Krankenhaus. Außerdem hatte er für alle Eltern noch einen Rat: Diese sollten in einer Notsituation unbedingt versuchen, Ruhe zu bewahren, denn Kinder spürten die Energie, die ihre Väter und Mütter ausstrahlten.

Ein guter Rat, den der Action-Held hoffentlich auch in Zukunft weiterhin selbst befolgt. Der Schauspieler erwartet sein zweites gemeinsames Kind mit seiner Partnerin Lauren Hashian (33). Aus einer ersten Ehe hat Johnson außerdem seine Tochter Simone (16).