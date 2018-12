Dwayne "The Rock" Johnson (46, "Furious 7") hat seine Mutter mit einem Weihnachtsgeschenk überrascht, das unter keinen Baum passt. Der 46-jährige Hollywood-Star teilte am Samstag ein Video auf Instagram, das den Gesichtsausdruck seiner Mutter zeigt, als sie erfährt, dass er ihr ein neues Haus kaufen will.

In dem Clip hält Ata Johnson (70) vor einem Weihnachtsbaum sitzend eine Karte ihres Sohnes in den Händen: "Dieses Willy Wonka's Golden Ticket gilt für ein neues Zuhause", liest sie daraus vor, offensichtlich sehr überrascht. Der Schauspieler schrieb neben das Video: "Das fühlte sich gut an. Überraschung! Habe meiner Mutter zu Weihnachten ein neues Haus geschenkt."

Seine Mutter kann sich das Haus und den Ort aussuchen

Ihr ganzes Leben lang hätten sie in kleinen Wohnungen überall im ganzen Land gelebt, verrät Dwayne Johnson in dem Post weiter. "Das erste Haus, in dem meine Eltern je gelebt haben, war das Haus, das ich 1999 für sie gekauft hatte." Die beiden hätten sich etwa fünf Jahre später scheiden lassen, so der 46-Jährige "und die Dinge wurden ein wenig kompliziert".

Weiter schrieb Johnson, er habe immer sichergestellt, dass seine Mutter und sein Vater alles haben, was sie brauchen. "Aber das Haus ist dieses Mal etwas Besonderes und das Timing sehr wichtig", seine Mutter könne sich jedes Haus aussuchen, wo sie wolle. "Ich sage immer, wenn man eine gute Mama hat, dann hat man die beste Voraussetzung, ein guter Mensch zu werden." Er sei in der glücklichen Lage, seiner Mutter nun dieses Weihnachtsgeschenk zu machen: "Frohe Weihnachten, Ma, genieße dein neues Haus."