Fast hätten wir ihn vor lauter grüner Farbe nicht erkannt: Doch der muskulöse Schauspieler, der sich hier in Hulk-Montur geschmissen hat, ist tatsächlich Hollywood-Star Dwayne "The Rock" Johnson (45, "Baywatch"). Der postete den witzigen Throwback-Schnappschuss auf seinem Instagram-Account und schrieb: "Als ich bereit war, an Halloween als der unglaubliche Hulk alles zu 'zertrümmern', aber dann traurig wurde, weil ich eine beschissene Frisur hatte."

Zugegeben: Mit den schwarzen Haaren, die natürlich nur eine Perücke waren, sah Johnson wirklich mehr nach gerupftem Huhn als nach beeindruckendem Superhelden aus. Einer seiner Follower scherzte: "Haha, du siehst aus wie Fred Flintstone", ein anderer User schrieb: "Ist es nicht doch besser, gar keine Haare zu haben?" In Wirklichkeit geht der Ex-Wrestler, der 2016 vom "People"-Magazin zum "Sexiest Man Alive" gewählt wurde, als Glatzkopf durchs Leben.