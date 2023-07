Bei einer Traumhochzeit in ihrem Heimatland Ungarn haben sich Model Barbara Palvin und US-Schauspieler Dylan Sprouse das Jawort gegeben.

Vor einem Monat haben Dylan Sprouse (30) und Barbara Palvin (29) ihre Verlobung öffentlich bekannt gegeben. Jetzt haben sich der US-Schauspieler und das Model in Ungarn bei einer Traumhochzeit bereits das Jawort gegeben. Das berichten ungarische Medien übereinstimmend.

So sah die Braut aus

Unter anderem dem Blatt "BorsOnline" liegen mehrere Fotos vor, die Palvin in ihrer weißen Brautrobe aus edler Seide zeigen. Dazu trug das Model einen bodenlangen Schleier, Handschuhe und eine enganliegende, silberne Kette. Ihre braunen Haare blieben glatt und offen.

Demnach fand die Zeremonie in einem kleinen Dorf in der Nähe von Budapest statt, wo Palvin geboren wurde. Das Paar hat sich bislang noch nicht zu seiner Heirat geäußert.

Deshalb fand die Hochzeit in Ungarn statt

In einem Interview mit dem Magazin "V", geführt von seinem Zwillingsbruder Cole Sprouse, berichteten Dylan Sprouse und Barbara Palvin im vergangenen Monat, dass sie schon seit September 2022 verlobt seien. Die Verlobung hielten sie lange geheim, da sie nicht das Bedürfnis gehabt hätten, "diesen Aspekt der Öffentlichkeit gegenüber völlig transparent zu machen", erklärte Palvin.

Dass die Hochzeit in Ungarn stattfindet, sei von Anfang an klar gewesen, "weil mich meine Eltern sonst umgebracht hätten", so das Model. Doch Palvin sei stolz darauf, "diese Seite von mir zu zeigen und meine Kultur vorzustellen, die Orte, an denen ich aufgewachsen bin, und die Orte, an denen ich war" - was sie nun auch getan hat.

Generell gäbe es in Ungarn wesentlich mehr Traditionen rund um das Hochzeitsfest. Sprouse gab im Interview allerdings auch zu, dass er sich vor einer Sache besonders fürchte: "Ich bin nervös wegen der Veranstaltung. Ehrlich gesagt, geht es um den ersten Tanz. Ich bin nervös wegen eines choreografierten Tanzes." Diesen dürfte der 30-Jährige nun hinter sich gebracht haben.