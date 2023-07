Nach ihrer Traumhochzeit am Wochenende planen Dylan Sprouse und Barbara Palvin eine zweite, größere Eheschließung in den USA.

Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass der US-Schauspieler Dylan Sprouse (30) und das Model Barbara Palvin (29) den Bund der Ehe eingegangen sind. Ihre Hochzeit haben die Frischvermählten jetzt auch gegenüber "Vogue" bestätigt. Demnach soll die Zeremonie am 15. Juli auf einem Anwesen von Palvins Eltern in Ungarn stattgefunden haben. "Alle Menschen, die wir lieben und gerne haben, waren dort", verriet die Braut dem Magazin, um hinzuzufügen: "Wir haben alle ein wenig geweint."

Zweite, größere Hochzeit in Kalifornien geplant

Palvin, die nun offiziell Barbara Sprouse heißt, hatte bereits im Juni erklärt, dass es an einer Eheschließung in ihrem Heimatland Ungarn kein Vorbeikommen gegeben habe, da sie ihre "Eltern sonst umgebracht hätten." Nun aber plant das Paar "Vogue" zufolge eine zweite, größere Hochzeit in Kalifornien, wo Sprouse und Palvin auch leben. Die US-Zeremonie soll im Herbst stattfinden. "Wir freuen uns darauf, zurück nach Los Angeles zu reisen und uns eine Weile auszuruhen, bevor wir damit beginnen, die amerikanische Hochzeit zu planen", so Palvin.

Schauspieler Sprouse und das Victoria's Secret-Model hatten sich bereits 2017 kennengelernt. Ein Jahr später kamen sie offiziell zusammen. Im Juni 2023 bestätigte das Paar dann seine Verlobung, die bereits im September 2022 stattgefunden haben soll.